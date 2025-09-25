Blue Star Chios: Τι έδειξε η αυτοψία για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – Κανονικά λειτουργούσε η πόρτας

Νέα στοιχεία για το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στον 20χρονο δόκιμο ναυτικό φέρνει η αυτοψία των επιθεωρητών στο Blue Star Chios. Τα συστήματα ασφαλείας κρίθηκαν λειτουργικά, όμως παραμένει θολό πώς εγκλωβίστηκε ο άτυχος νέος.

25 Σεπ. 2025 14:34
Pelop News

Με προσομοιώσεις και λεπτομερείς ελέγχους, οι επιθεωρητές του Λιμενικού και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός στο Blue Star Chios.

Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της αυτοψίας, τόσο η υδατοστεγής πόρτα όσο και ο συναγερμός της λειτουργούσαν κανονικά. Ο χρόνος ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας κυμαίνεται στα 20 δευτερόλεπτα, ενώ στις δοκιμές που έγιναν η πόρτα άνοιξε κατά 30 εκατοστά μέσα σε 6,7 δευτερόλεπτα, όπως προβλέπεται.

Παρά τα στοιχεία αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς εγκλωβίστηκε ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο πρώτο του ταξίδι στο πλαίσιο της σχολής του. Βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό δείχνει τον δόκιμο να κατευθύνεται προς τη μοιραία πόρτα, όμως οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμβολή πραγματογνωμόνων, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
