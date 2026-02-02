Bomb cyclone χτυπά ΗΠΑ: Ισχυρές χιονοπτώσεις προκαλούν χάος στις μεταφορές – Ιγουάνα «λιποθυμούν» από το κρύο ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις σε περιοχές που σπάνια αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα έπληξε το Σαββατοκύριακο τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

Οι χιονοπτώσεις, που ξεκίνησαν από το Σάββατο, επηρέασαν κυρίως τη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν εκατοντάδες τροχαία ατυχήματα παρά τις συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο θάνατοι που συνδέονται με τις συνθήκες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως κοντά στην Ουίλμιγκτον, έπεσε έως και 40 εκατοστά χιονιού – ποσότητα που θεωρείται από τις μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες.

Στο αεροδρομιακό δίκτυο, οι ακυρώσεις πτήσεων ξεπέρασαν τις 1.700 μόνο την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία του FlightAware. Το αεροδρόμιο της Σάρλοτ (Charlotte Douglas International Airport) επλήγη ιδιαίτερα, με περισσότερες από τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις να ακυρώνονται.

Το κύμα ψύχους επεκτάθηκε ακόμα και στη Φλόριντα, όπου καταγράφηκαν σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο η θερμοκρασία έφτασε τους -4 °C το πρωί της Κυριακής – η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί τον Φεβρουάριο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Το φαινόμενο αυτό προκάλεσε ένα ασυνήθιστο περιστατικό: ιγουάνα, ψυχρόαιμα ερπετά, ακινητοποιήθηκαν από το κρύο και έπεσαν από δέντρα σε πολλές περιοχές της πολιτείας. Η υπηρεσία άγριας πανίδας της Φλόριντα (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) διευκρίνισε ότι τα ζώα δεν πεθαίνουν απαραίτητα από το κρύο, αλλά παραμένουν ακίνητα μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία. Κάλεσε τους πολίτες να βοηθούν τα πεσμένα ερπετά αν τα βρουν, αποφεύγοντας όμως να τα μεταφέρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν ζεσταθούν.

Το φαινόμενο αυτό καταγράφηκε περίπου μία εβδομάδα μετά από προηγούμενη καταιγίδα που άφησε πίσω της περίπου 100 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

Παρά το πέρασμα του χειρότερου κύματος, οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται σήμερα σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ. Η κακοκαιρία ανάγκασε τη NASA να αναβάλει σημαντική δοκιμή ανεφοδιασμού πυραύλου στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποστολή Άρτεμις 2 στη Σελήνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



