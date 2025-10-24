Μπονέλης στον Peloponnisos FM: «Κανένας θάνατος λουόμενου το καλοκαίρι του 2025»

Εξαιρετικός ήταν ο απολογισμός της φετινής ναυαγοσωστικής περιόδου στις παραλίες της Πάτρας, καθώς, όπως επισήμαναν οι υπεύθυνοι της ναυαγοσωστικής σχολής «patras lifeguard», που είχε την φύλαξη των ακτών, δεν σημειώθηκε κανένας θάνατος λουόμενου.

Ο εκ των ιδιόκτητων της σχολής, Γιώργος Μπονέλης, μίλησε στον peloponnisos FM 103.9 και έκανε τον απολογισμό της σεζόν που ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου, αναφέροντας ότι δεν υπήρξε ούτε ένας θάνατος εν ώρα εργασίας ναυαγοσωστών.

Ακούστε αναλυτικά:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



