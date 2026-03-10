Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!

Πρόκειται για μία επιχείρηση που αρχικά σε πολλούς προκαλεί αμηχανία. Όμως έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα για τον 31χρονο επιχειρηματία Ντάνιελ Τομ. Η εταιρεία του, Bay Area Sanitation, διαχειρίζεται περίπου 2.000 φορητές τουαλέτες σε εργοτάξια και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Δορυφόρος της NASA επιστρέφει στη Γη τα ξημερώματα – Εξαιρετικά μικρός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό

Η επιχείρηση παρέχει πλήρη υπηρεσία: ενοικίαση μονάδων, εβδομαδιαίο καθαρισμό, συντήρηση, αναπλήρωση αναλωσίμων και απομάκρυνση αποβλήτων. Για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί στόλο 12 φορτηγών που καλύπτουν καθημερινά τις ανάγκες πελατών σε εργοτάξια, φεστιβάλ και δημόσιες εκδηλώσεις.

Όπως παραδέχεται ο ίδιος, όταν αναφέρει σε κάποιον με τι ασχολείται, η πρώτη αντίδραση είναι συχνά αρνητική. Η στάση αυτή όμως αλλάζει όταν ακούνε για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Η Bay Area Sanitation ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2023 με ένα φορτηγό και περίπου 100 φορητές τουαλέτες και κατάφερε να γίνει κερδοφόρα ήδη από τον πρώτο χρόνο.

Η ανάπτυξη ήταν γρήγορη. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2025 έφτασε τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από μακροχρόνιες ενοικιάσεις, με μηνιαίο κόστος που ξεκινά από περίπου 160 ευρώ ανά μονάδα. Για μεμονωμένες εκδηλώσεις, οι τιμές κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 200 και 400 ευρώ.

Μια επιχείρηση που αντέχει στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τομ επισημαίνει ότι υπάρχει μια ειρωνεία στο γεγονός πως η εταιρεία του δραστηριοποιείται δίπλα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς του κόσμου. Ενώ πολλές επιχειρήσεις ανησυχούν για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος θεωρεί ότι η δραστηριότητά του καλύπτει μια βασική ανθρώπινη ανάγκη που δύσκολα μπορεί να αυτοματοποιηθεί.

«Είναι μια επιχείρηση χαμηλής τεχνολογίας που δεν επηρεάζεται από την τεχνητή νοημοσύνη», σημειώνει, περιγράφοντας το μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας.

Η πορεία του στον κλάδο ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, όταν εργάστηκε σε εταιρεία φορητών τουαλετών. Μετά από επτά χρόνια ως διευθυντής πωλήσεων, αποφάσισε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση.

Σήμερα η Bay Area Sanitation απασχολεί 19 εργαζομένους, με το κόστος εργασίας να αντιστοιχεί περίπου στο 30% των εσόδων. Ο ίδιος δηλώνει ότι λαμβάνει ετήσιο μισθό περίπου 120.000 ευρώ, ωστόσο επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Στόχος του για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι η επέκταση του στόλου στις 5.000 μονάδες και η επίτευξη ετήσιων εσόδων που θα αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



