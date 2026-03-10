Δορυφόρος της NASA επιστρέφει στη Γη τα ξημερώματα – Εξαιρετικά μικρός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό

Τμήματα ενός ανενεργού δορυφόρου της NASA αναμένεται να επανεισέλθουν στην ατμόσφαιρα της Γης τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Μαρτίου, με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για τους ανθρώπους παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. Πρόκειται για το Van Allen Probe A, ένα από τα δύο δίδυμα σκάφη που είχαν εκτοξευθεί το 2012 για τη μελέτη των ζωνών ακτινοβολίας γύρω από τη Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, η πιο πρόσφατη πρόβλεψη της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης τοποθετούσε την επανείσοδο του διαστημοπλοίου περίπου στις 7:45 μ.μ. ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ την Τρίτη 10 Μαρτίου, δηλαδή περίπου στις 01:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας, με περιθώριο αβεβαιότητας συν ή πλην 24 ώρες.

Το σκάφος ζυγίζει περίπου 1.323 λίβρες, δηλαδή γύρω στα 600 κιλά, και η NASA εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα καεί κατά τη διέλευσή του από την ατμόσφαιρα. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να αντέξουν και να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης.

Η πιθανότητα να προκληθεί βλάβη σε άνθρωπο από τα συντρίμμια υπολογίζεται σε 1 στις 4.200, ποσοστό που οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν χαμηλό. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτεται από νερό μειώνει ακόμη περισσότερο την πιθανότητα να πέσουν θραύσματα σε κατοικημένη περιοχή.

Το Van Allen Probe A είχε εκτοξευθεί μαζί με το δίδυμό του, το Van Allen Probe B, στις 30 Αυγούστου 2012 από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, με αποστολή να μελετήσει τις ζώνες ακτινοβολίας Van Allen και να προσφέρει δεδομένα χρήσιμα για την κατανόηση του διαστημικού καιρού και των επιπτώσεών του σε δορυφόρους και τεχνολογικά συστήματα. Οι δύο ανιχνευτές τέθηκαν εκτός λειτουργίας το 2019, όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμά τους.

Αρχικά, οι επιστήμονες υπολόγιζαν ότι το συγκεκριμένο σκάφος θα επέστρεφε στην ατμόσφαιρα γύρω στο 2034. Ωστόσο, η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα επιτάχυνε τη μείωση της τροχιάς του και έφερε νωρίτερα την επανείσοδό του. Το δεύτερο σκάφος της ίδιας αποστολής δεν αναμένεται να επιστρέψει πριν από το τέλος της δεκαετίας.

