Μπόρις Τζόνσον: Σε επικοινωνία με την βασίλισσα Ελισάβετ – Διάγγελμα μέσα στην μέρα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επικοινώνησε με τη βασίλισσα Ελισάβετ, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης της παραίτησής του, όπως έκανε γνωστό η Ανούσκα Αστάνα, η υποδιευθύντρια του τμήματος πολιτικού ρεπορτάζ του ITV.

Ο Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες αργότερα σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, στο οποίο αναμένεται να αναφερθεί στους λόγους παραίτησης.

Βρετανία: Παραιτείται ο Μπόρις Τζόνσον

Το BBC, όπως και άλλα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, μετέδωσαν πριν από λίγη ώρα ότι ο Τζόνσον πρόκειται να παραιτηθεί, μετά τις αποχωρήσεις νεοδιορισθέντων υπουργών καθώς και περισσότερων από 50 μελών της κυβέρνησης, οι οποίες προκάλεσαν ουσιαστικά παράλυση στον κυβερνητικό μηχανισμό.

