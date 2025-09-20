Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας της και μία από τις σημαντικότερες που έχει καταγράψει Ελληνίδα αθλήτρια στο αγώνισμα του ακοντισμού εδώ και πολλά χρόνια

20 Σεπ. 2025 16:47
Είχε την ευκαιρία για το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, αλλά κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο με 62,72 μ. σημειώνοντας μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της καριέρας της και μία από τις σημαντικότερες που έχει καταγράψει Ελληνίδα αθλήτρια στο αγώνισμα του ακοντισμού εδώ και πολλά χρόνια.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Η 23χρονη μπήκε στον αγωνιστικό χώρο απόλυτα αποφασισμένη και έκανε τη βολή στα 62,72 μ., που την έβαλε από νωρίς ψηλά στη λίστα, μια βολή που φάνηκε από την έκφραση της πως ήθελε να πάει μακρύτερα. Ήταν μια επίδοση που δεν της έφτανε. Το έδειχνε η στάση της, το γεγονός ότι δε σταμάτησε δευτερόλεπτο να παραμένει ενεργοποιημένη και να κάνει μιμητική κίνηση βολής, ούτε ότι δεν κάθισε στην καρέκλα έστω για λίγα δευτερόλεπτα.

Στο φινάλε των τρίτων προσπαθειών η Τζένγκο ήταν στην τέταρτη θέση με την Τζούλις Ανγκούλο (Εκουαδόρ) να βρίσκεται στην κορυφή με το 65,12 μ. και τις Λίτλ (Αυστραλία) 63,58 μ. και Ντου Πλέσις (Ν. Αφρική) 63,06 μ. να προηγούνται της Ελληνίδας που μέχρι εκείνη την ώρα είχε το 62,72 μ. και βολές ακόμη στα 61,45 μ. και 58,38 μέτρα. Στην τέταρτη βολή – όπου παρέμενε στην τέταρτη θέση – έκανε 60,28 μ., ενώ μπήκε στην πέμπτη βολή έχοντας υποχωρήσει μία θέση.

Η προσπάθεια της στην 5η βολή ήταν κακή, καθώς το ακόντιο έφυγε πολύ ψηλά και η αθλήτρια την έβγαλε άκυρη. Σε εκείνο το σημείο εκτός αγώνα ήταν ήδη και η Βιλάγκος με καλύτερη προσπάθεια στα 61,29 μ., που την κράτησε εκτός οχτάδας. Στην τελευταία βολή η Ελληνίδα έκανε 60,12 μ. και δεν μπόρεσε να αλλάξει τη θέση. Λίγο αργότερα – στην έκτη βολή η Σιετίνα (Λετονία) πέτυχε 64,64 μ. και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση με νέο ατομικό ρεκόρ. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στη Λιτλ με το 63,58 μ.
