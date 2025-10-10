«Μπουμπούκι»-ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού έκλεβε καύσιμα και μετά τα πουλούσε!

Σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση των νόμων που αφορούν τα όπλα και τα ναρκωτικά

«Μπουμπούκι»-ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού έκλεβε καύσιμα και μετά τα πουλούσε!
10 Οκτ. 2025 19:08
Pelop News

Συνελήφθη χθες (9/10/2025) από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας σε περιοχή της Κορίνθου, ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος φέρεται ότι υπεξαιρούσε καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και στη συνέχεια τα διέθετε προς πώληση.

Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!

Επιπλέον, συνελήφθησαν 2 ιδιώτες (47 και 54 ετών), οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως αγοραστές των καυσίμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για υπεξαίρεση και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση των νόμων που αφορούν τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ποηγήθηκε διερεύνηση καταγγελίας, από την οποία προέκυψε ότι ο αξιωματικός, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών βυτιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025 υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών ή σκαφών, τοποθετώντας σε αυτά μικρότερες ποσότητες από τις αιτηθείσες. Στη συνέχεια, αποθήκευε προσωρινά τις ποσότητες σε μπιτόνια και δεξαμενές, οι οποίες βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένες σε χώρους της κύριας και της εξοχικής κατοικίας του, σε περιοχή της Κορίνθου.

Ακολούθως, κινούμενος με όχημα βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες, ώστε να μην γίνεται αντιληπτός, μετέφερε και παρέδιδε τα καύσιμα σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 54χρονου, ο οποίος έναντι χρηματικού αντιτίμου (περίπου 0,80 ευρώ ανά λίτρο) τις παραλάμβανε για τη λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, ο 28χρονος, που δεν έχει συλληφθεί, ο οποίος είναι συγγενικό πρόσωπο του 54χρονου, γνώριζε για τις παράνομες αγοραπωλησίες και, μάλιστα, διακριβώθηκε μια περίπτωση, κατά την οποία είχε αιτηθεί από τον υπάλληλο τη χορήγηση καυσίμων για τη λειτουργία και άλλου καταστήματος της οικογένειάς του.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προανάκρισης, προέκυψε και η εμπλοκή του 47χρονου στην υπόθεση, ο οποίος, μεσημβρινές ώρες της 08-10-2025, μετέβη με όχημα στην οικία του υπαλλήλου και παρέλαβε 23 μπιτόνια με καύσιμα.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες καθώς και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• 41 μπιτόνια με υγρό καύσιμο,

• 5 όπλα (δίκαννα και καραμπίνες), κατά περίπτωση, με ληγμένη ή χωρίς άδεια,

• 2 αεροβόλα,

• ξιφίδιο,

• 30 φυσίγγια,

• 2.300 ευρώ,

• 10,58 γραμμάρια κάνναβης,

• 3 οχήματα,

• 3 κινητά και

• χειρόγραφες σημειώσεις.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ από την έως τώρα έρευνα, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 9 περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Ποιο ζευγάρι πάντρεψε και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΦΩΤΟ
22:06 Σφοδρή σύγκρουση σε τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε σταματημένο αυτοκίνητο! ΦΩΤΟ
21:54 Η Χαμάς ευχαρίστησε Τραμπ, το «όχι» της στον ρόλο Μπλερ στη μεταπολεμική Γάζα
21:42 Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα για μόλις έξι λεπτά πτήσης! Αποφεύχθηκε η τραγωδία
21:35 Με Παναγιώτη Γιαννάκη η επιβεβαίωση χρηματοδότησης για το γήπεδο του Αιγίου
21:27 Η τρομερή κλήρωση του Eurojackpot με 46 εκατ. ευρώ!
21:21 Άνδρας 65 χρόνων κλάδευε, έπεσε από τη σκάλα και έχασε τη ζωή του!
21:14 Προσφυγή του ΟΦΗ για να γλιτώσει την ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών
21:00 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας: 10.000 ασθενείς σε έναν χρόνο
20:54 Μάχη για την όρασή του 12χρονου που μαχαιρώθηκε στην Τρίπολη, βγήκε από τη ΜΕΘ
20:43 «Κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε κάτι», δημόσια έκκληση για πληροφορίες
20:31 Η κλήρωση της ΝΕΠ και του ΟΠΑΘΑ στην Α2 Εθνική Ανδρών
20:21 Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 45χρονος που κατήγγειλε η σύντροφός του για επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας
20:15 Τενεσί: Πολύνεκρη έκρηξη με δεκάδες τραυματίες σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Σε ποιες συνοικίες θα κοπεί στην Πάτρα το νερό το Σάββατο (11/10/2025)
20:00 Πάτρα: Νικολόπουλος κατά Πελετίδη και Πλέσσα για τις διαγραφές οφειλών
19:50 Τρόντσα: «Η επιστροφή μου στην ΕΑΠ γέννησε ξεχωριστά συναισθήματα».
19:40 «Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του», σπαρακτικός ο επικήδειος του πατέρα της Μαρίσσας Λαιμού
19:30 Ποιους ηθοποιούς εννοούσε ο Μπιμπίλας ότι είναι γκέι, αλλά κρύβονται;
19:24 Άνοδος της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς, η πρόγνωση του καιρού (11/10/2025)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ