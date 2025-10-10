Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!

Ο 50χρονος πρώην σύντροφός της Γαρυφαλλιάς κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της.

Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Η Γαρυφαλλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας ο 50χρονος δράστης ήταν θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Μάλιστα αποκλειστικό βίντεo ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 παρουσίασε η ΕΡΤ, όταν στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει. Οι γονείς της κοπέλας μάλιστα πήραν τότε τη γενναία απόφαση, να δωρίσουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται τα όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.

Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα. Όπως φαίνεται το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο στο έδαφος.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να αντιληφθεί αν έχει τις αισθήσεις της, τη σηκώνει και την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου δεν τα κατάφερε, δυστυχώς απεβίωσε με την οικογένειά της να παίρνει τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



