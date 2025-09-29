Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ

Ο τεράστιος στην ψυχή, μικρός ακόμη στην ηλικία. Μιχαήλ Πάνου βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στα Σπάτα, για να γνωριστεί με όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου.

Μετά τη βράβευση του στα Βραβεία ΠΣΑΠΠ, για τον άθλο που αντιμετώπισε και ξεπέρασε, κερδίζοντας τη μάχη με τον καρκίνο, η ΑΕΚ πήρε την όμορφη πρωτοβουλία να καλέσει το μικρό φίλο της ομάδας για να τον ξεναγήσει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στα Σπάτα.

Ο Μιχαήλ Πάνου είχε κάνει τους πάντες να δακρύσουν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην βράβευσή του από τον ΠΣΑΠΠ. Η ομιλία του σε συνδυασμό με την αγνότητά του έκανε άπαντες να σηκωθούν και να τον χειροκροτήσουν.

Όσα αναφέρει η ΑΕΚ για την επίσκεψη του Μιχαήλ Πάνου στα Σπάτα

«Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου συγκίνησε όλη την Ελλάδα και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα πίστης και ελπίδας, βγαίνοντας νικητής από τη μάχη με τον καρκίνο. Τώρα πια απολαμβάνει τη ζωή του και όλα όσα τού δίνουν χαρά και ένα από αυτά είναι και η ΑΕΚ.



Το περασμένο Σάββατο επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο των Σπάτων, συνάντησε από κοντά τους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή και όλο το προσωπικό της ομάδας, ξεναγήθηκε στην εγκατάσταση και παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Βόλο. Ήταν ένα ονειρικό απόγευμα για τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ και θα του μείνει αξέχαστο για πάντα. Το βίντεο του AEK TV είναι αφιερωμένο σε αυτόν».

