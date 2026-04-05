Bρήκε το νέο μάνατζέρ της η Κλέλια Ανδριολάτου

Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε επίσημη ανακοίνωση μετά το Πάσχα.

05 Απρ. 2026 14:12
Pelop News

Eπισημοποιήθηκε το επαγγελματικό «διαζύγιο» με την Έλενα Χριστοπούλου, ωστόσο η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται ότι έχει διαμορφώσει το τοπίο για την επόμενη μέρα στα επαγγελματικά της.

Η διάσημη ηθοποιός, και πρωταγωνίστρια του «Maestro» βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Panik Agency, ώστε να είναι εκείνη η ομάδα που θα αναλάβει το management της εντός Ελλάδος.

Αν όλα πάνε καλά, και οριστικοποιηθεί η συμφωνία, οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε επίσημη ανακοίνωση αυτής της σύμπραξης μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, πιθανότατα κάποιες εβδομάδες μετά το Πάσχα.

Παράλληλα, η Κλέλια Ανδριολάτου έχει μόνιμη συνεργασία με άλλη ομάδα για τις εκτός συνόρων προτάσεις που συζητά.

Το επαγγελματικό διαζύγιο της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου ήταν κοινό μυστικό εδώ και λίγες ημέρες, από την ώρα που η πρώτη άλλαξε τα στοιχεία επικοινωνίας στο επαγγελματικό προφίλ της στο Instagram, αφαιρώντας το agency «In The Fab» από τους μόνιμους συνεργάτες.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε με την κοινή ανακοίνωση των δύο γυναικών για τη λήξη της συνεργασίας τους, ύστερα από 16 χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ