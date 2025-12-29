Μπριζίτ Μπαρντό: Σε κοιμητήριο του Σεν Τροπέ η ταφή της

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

Μπριζίτ Μπαρντό: Σε κοιμητήριο του Σεν Τροπέ η ταφή της
29 Δεκ. 2025 18:16
Pelop News

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριζίτ Μπαρντό, που απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής της περιοχής, χωρίς, ωστόσο, να ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», είπε σήμερα ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ στο Ρόιτερς.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος τη γνώριζε εδώ και 30 χρόνια και συνήθιζε να τη βλέπει να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω», πρόσθεσε. «Ήταν μια φίλη που βοήθησε τους ανθρώπους πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες πως η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια οικουμενική ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα», συμπλήρωσε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπριζίτ Μπαρντό ζούσε μόνη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα. Η ίδια είχε πει το γαλλικό περιοδικό Paris Match το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της. Η περιφέρεια του Βαρ είπε στο Ρόιτερς ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για έναν ιδιωτικό ενταφιασμό, κάτι που θα απαιτούταν προκειμένου να ταφεί στον κήπο της.\

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ