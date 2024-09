Χάκαραν τον λογαριασμό της Πυροσβεστικής στο Twitter

Χάκερ παραβίασαν τον επίσημο λογαριασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χ (Πρώην Twitter).

Μάλιστα οι δράστες είχαν την ευγένεια να ενημερώσουν οι ίδιοι για την πράξη τους αναρτώντας μάλιστα και μια δημοσίευση στον λογαριασμό.

Δείτε την ανάρτηση:

THIS IS HACKED ACCOUNT!!

INTRODUCING $HACKED ON SOLANA

on each account we hack we publish the token address so we pump it and make profits together

CA: 9ydCjcbvD4ugNjBufjn1jeU9U1pPNiUMRbwFTj7UzgTi

BUY NOW!

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2024