Χαλκίδα: Άφησε την τελευταία του πνοή ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Το τροχαίο είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς. Ο νεαρός οδηγός πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και τράκαρε πάνω σε μια ελιά

19 Οκτ. 2025 21:12
Pelop News

Μετά από μήνες «μάχης» στο νοσοκομείο, ο 21χρονος Κωνσταντίνος από την Ξηρόβρυση Χαλκίδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με το ΙΧ του, άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου στον δρόμο Χαλκίδας-Δροσιάς. Ο νεαρός οδηγός πήγαινε στη δουλειά του, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του και τράκαρε πάνω σε μια ελιά, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Στον άτυχο νέο είχε φτάσει άμεσα και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες το ΕΚΑΒ ενώ διακομίστηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας. Λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι ο 20χρονος (τότε) διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Από το ατύχημα, ο Κωνσταντίνος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε γαστροστομία και τραχειοστομία, ενώ καθηλώθηκε στο κρεβάτι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Πριν τρεις εβδομάδες-και μετά από οκτώ ολόκληρους μήνες νοσηλείας- πήρε εξιτήριο και μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Δυστυχώς, όμως, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Κωνσταντίνος ήταν ποδοσφαιριστής προερχόμενος από την ακαδημία του Ερμήλιου Soccer Club στη Δροσιά Χαλκίδας
