Χαλκίδα: Πέταξαν μολότοφ σε κατάστημα τα ξημερώματα και εξαφανίστηκαν ΦΩΤΟ

Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Μαρτίου στη Χαλκίδα, όταν άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο κατάστημα εστίασης και πέταξαν μολότοφ, προκαλώντας φωτιά. Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 04:40 και κινητοποίησε αμέσως τους ιδιοκτήτες και τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν γρήγορα και φέρονται να προσέγγισαν το σημείο πιθανότατα με όχημα, από το οποίο εκτόξευσαν τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό προς το κατάστημα. Αμέσως μετά απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να αφήσουν περιθώριο αντίδρασης εκείνη τη στιγμή.

Η εξέλιξη θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ πιο σοβαρές διαστάσεις, ωστόσο οι ιδιοκτήτες πρόλαβαν και έσβησαν τη φωτιά με πυροσβεστήρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κατάστημα. Από τις έως τώρα πληροφορίες δεν προκύπτει τραυματισμός, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό αν ληφθεί υπόψη η φύση της επίθεσης.

Οι αρχές ερευνούν πλέον την υπόθεση, προσπαθώντας να εντοπίσουν τόσο τους δράστες όσο και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν μαρτυρίες, κάμερες ασφαλείας από την περιοχή και κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση όσων συμμετείχαν.

