Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του

Ένας ηλικιωμένος δέχθηκε επίθεση από σκύλο πριν από λίγες ημέρες στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο ηλικιωμένος περπατούσε στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ξαφνικά του επιτέθηκε ένας σκύλος, ο οποίος τον δάγκωσε στο πόδι.

Πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο που ξέφυγε από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. Λίγη ώρα αργότερα έλαβε εξιτήριο.

