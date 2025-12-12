Χαλκίδα: Σκύλος δάγκωσε ηλικιωμένο στο πόδι του
Ο ηλικιωμένος περπατούσε στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ξαφνικά του επιτέθηκε ένας σκύλος, ο οποίος τον δάγκωσε στο πόδι.
Ένας ηλικιωμένος δέχθηκε επίθεση από σκύλο πριν από λίγες ημέρες στη Χαλκίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο ηλικιωμένος περπατούσε στην οδό Αγγελή Γοβιού, όταν ξαφνικά του επιτέθηκε ένας σκύλος, ο οποίος τον δάγκωσε στο πόδι.
Πρόκειται για δεσποζόμενο ζώο που ξέφυγε από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. Λίγη ώρα αργότερα έλαβε εξιτήριο.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News