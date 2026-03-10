Χαλκίδα: Συνελήφθη μαθητής Λυκείου για διακίνηση κάνναβης – Κατασχέθηκαν σχεδόν 180 γραμμάρια στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή Λυκείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Από έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

10 Μαρ. 2026 11:22
Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο μαθητή Λυκείου αποκαλύφθηκε στη Χαλκίδα, έπειτα από αστυνομική έρευνα που ξεκίνησε με τον εντοπισμό δύο ατόμων να κατέχουν μικροποσότητα κάνναβης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του μαθητή, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα lamiareport, το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας και της Άμεσης Δράσης εντόπισαν δύο ενήλικες – έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό – να έχουν στην κατοχή τους δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους περίπου δύο γραμμαρίων.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ακόμη δύο τρίφτες κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ουσίας, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Στα ίχνη του ανήλικου προμηθευτή

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Μέσα από την έρευνα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το άτομο που φέρεται να είχε προμηθεύσει τις ναρκωτικές ουσίες στους δύο ενήλικες, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για έναν ανήλικο μαθητή Λυκείου.

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του μαθητή εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 179,9 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία ήταν συσκευασμένα σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Παράλληλα κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Συνελήφθη και η μητέρα του

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας.

