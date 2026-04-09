Χαλκίδα: Τους έπιασαν με ναρκωτικά και αρχαίο κίονα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση τμήματος αρχαίου κίονα, γεγονός που στοιχειοθετεί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

09 Απρ. 2026 19:08
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών παραβάσεων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν και συνέλαβαν τη Μεγάλη Τετάρτη, κατά τις πρωινές ώρες, τρεις Έλληνες σε περιοχές της πόλης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα, η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και σε βάρος δεκαπέντε επιπλέον ατόμων, εκ των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ, οι οποίοι φέρονται να προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 26 Ιανουαρίου 2026 οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους στην αγοραπωλησία ουσιών.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και εξαρτήματα καπνισμού, καθώς και μικροποσότητα λευκής ουσίας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως αυτοσχέδιος δυναμίτης, κροτίδες, λειτουργικές βαλλίστρες με βέλη, καθώς και παιδικά αθύρματα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία και τον συντονισμό των εμπλεκομένων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας για τα περαιτέρω.

