Χαλκιδική: Μετά την 5χρονη νέα επίθεση λύκου σε γυναίκα

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό επίθεση από λύκο, μετά το συμβάν με την 5χρονη στη Χαλκιδική.

18 Σεπ. 2025 7:43
Pelop News

Ενα νέο περιστατικό επίθεσης λύκου, καταγράφεται λίγες ώρες μετά το συμβάν  με 5χρονη στην παραλία του Νέου Μαρμαρά. Αυτή τη φορά θύμα της επίθεσης ήταν γυναίκα.

Τρομοκρατημένοι κάτοικοι στον Νέο Μαρμαρά: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη στη Χαλκιδική ΒΙΝΤΕΟ

«Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήταν πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει, να τον φάει δηλαδή από την πείνα του και εγώ εννοείται πήρα το σκυλάκι μου αγκαλιά κατευθείαν» δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση.

Ο λύκος που κόβει βόλτες ανάμεσα στις ξαπλώστρες σε beach bar! ΒΙΝΤΕΟ

Και συνέχισε: «Προσπάθησα να απομακρυνθώ, ερχόταν πάλι κοντά μου. Ήταν και άλλα άτομα εκεί, ευτυχώς κάνανε φασαρία και έφυγε».

Όπως ανέφερε η ίδια, ο λύκος φαίνεται πεινασμένος και γι’ αυτό επιτίθεται σε μικρά ζώα.

«Είναι πεινασμένος. Και σε μένα ήρθε επειδή ήταν ο σκύλος, και το παιδάκι δηλαδή το είδε μικρό και κατάλαβε ότι είναι τροφή, γιατί συνήθως λένε ότι τρώει γάτες μέσα στο χωριό γι’ αυτό κατεβαίνει. Τον έχουν δει και στην αρχή του χωριού και στο τέλος και στη μέση του χωριού, τώρα αν είναι ο ίδιος ή είναι πολλοί δεν ξέρουμε», ανέφερε.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
