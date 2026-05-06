Χαλκιδική: Μοναχός πήδηξε από εν κινήσει ασθενοφόρο – Διασωληνωμένος ο 48χρονος, συνελήφθησαν οι διασώστες

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Χαλκιδική, όταν ένας 48χρονος μοναχός, υπήκοος Σερβίας, τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο μοναχός δεν αισθανόταν καλά, πιθανότατα λόγω καρδιολογικού προβλήματος, και παραλήφθηκε από την Ουρανούπολη με ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί για νοσηλεία. Κατά τη διαδρομή, όμως, φέρεται να έλυσε τη ζώνη ασφαλείας και να πήδηξε έξω από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου βρισκόταν διασώστης, ενώ στο όχημα υπήρχε και ο οδηγός. Μετά την πτώση του 48χρονου, το ασθενοφόρο σταμάτησε και το πλήρωμα τον επανέφερε μέσα, συνεχίζοντας τη διακομιδή προς το νοσοκομείο Πολυγύρου. Από την πτώση ο μοναχός τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, καθώς εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της διακομιδής.

