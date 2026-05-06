Χαλκιδική: Μοναχός πήδηξε από εν κινήσει ασθενοφόρο – Διασωληνωμένος ο 48χρονος, συνελήφθησαν οι διασώστες

Αναστάτωση προκάλεσε στη Χαλκιδική το σοβαρό περιστατικό με 48χρονο μοναχό, ο οποίος κατά τη διακομιδή του προς το νοσοκομείο πήδηξε από εν κινήσει ασθενοφόρο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Χαλκιδική: Μοναχός πήδηξε από εν κινήσει ασθενοφόρο – Διασωληνωμένος ο 48χρονος, συνελήφθησαν οι διασώστες
06 Μάι. 2026 13:30
Pelop News

Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Χαλκιδική, όταν ένας 48χρονος μοναχός, υπήκοος Σερβίας, τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο μοναχός δεν αισθανόταν καλά, πιθανότατα λόγω καρδιολογικού προβλήματος, και παραλήφθηκε από την Ουρανούπολη με ασθενοφόρο, προκειμένου να διακομιστεί για νοσηλεία. Κατά τη διαδρομή, όμως, φέρεται να έλυσε τη ζώνη ασφαλείας και να πήδηξε έξω από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης

Στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου βρισκόταν διασώστης, ενώ στο όχημα υπήρχε και ο οδηγός. Μετά την πτώση του 48χρονου, το ασθενοφόρο σταμάτησε και το πλήρωμα τον επανέφερε μέσα, συνεχίζοντας τη διακομιδή προς το νοσοκομείο Πολυγύρου. Από την πτώση ο μοναχός τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο νοσοκομείο Πολυγύρου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, καθώς εξακολουθεί να είναι διασωληνωμένος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της διακομιδής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
14:07 Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ξέπλυμα»
14:01 Επίδομα Παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα την Παρασκευή – Πότε ανοίγει ξανά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ