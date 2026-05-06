Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης

Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών, με το φαινόμενο να επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα και τη θερμή εισβολή να κορυφώνεται στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι προγνώσεις δείχνουν ότι από το Σαββατοκύριακο αρχίζει η έντονη άνοδος του υδραργύρου, με περιοχές της χώρας να βλέπουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών.

Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης
06 Μάι. 2026 12:55
Pelop News

Αφρικανική σκόνη και ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες διαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με το φαινόμενο να απλώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα και τη νέα θερμή εισβολή να ανεβάζει αισθητά τον υδράργυρο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η μεταφορά ερημικής σκόνης αναμένεται να επηρεάζει την Ελλάδα και την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ η ένταση του θερμού επεισοδίου θα γίνει πιο αισθητή από το Σαββατοκύριακο και μετά.

Το meteo.gr έχει ήδη ενεργοποιήσει το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης, μέσω του οποίου παρουσιάζονται καθημερινά οι προγνώσεις για τη συγκέντρωση σκόνης πάνω από τη χώρα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες. Η νέα αυτή υπηρεσία στηρίζεται σε δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος Copernicus και στο μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το 2015.

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας, το καλοκαίρι προ των πυλών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η αφρικανική σκόνη δεν περιορίζεται σε μια αποσπασματική μεταφορά, αλλά εμφανίζεται ως εκτεταμένο επεισόδιο που θα καλύψει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, στοιχείο που συνήθως συνοδεύει τέτοιες μεταφορές όταν συνδυάζονται με νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία μπαίνει σε τροχιά ανόδου. Τα πρώτα 27άρια και 28άρια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ενώ η εικόνα αλλάζει αισθητά από το Σάββατο και μετά. Η πρόγνωση που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 κάνει λόγο για σταδιακή αλλά έντονη άνοδο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς την Κυριακή, τους 31 τη Δευτέρα, τους 32 την Τρίτη και ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο αυτού του θερμού επεισοδίου αναμένεται να βρεθεί η Αττικοβοιωτία, όπου οι συνθήκες θα είναι πιο βαριές, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και στα σημεία με περιορισμένο αερισμό. Οι επίσημες προγνώσεις του meteo για την Αθήνα δείχνουν ήδη τι ακολουθεί, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 31 βαθμούς στις αρχές της νέας εβδομάδας σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η Κρήτη παραμένει μία από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τέτοιου τύπου επεισόδια, κάτι που αποτυπώνεται και στη λειτουργία των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα στο Ρέθυμνο και στο Άδελε, όπου καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι συγκεντρώσεις PM10 για τις τελευταίες 48 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να έχουν πιο άμεση εικόνα για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τη σκόνη.

Το νέο κύμα ζέστης, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μετά την κορύφωσή του στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν και να επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι τότε, όμως, η χώρα θα κινηθεί σε ένα σκηνικό με αποπνικτική σκόνη στην ατμόσφαιρα και έντονη ζέστη, σε μια απότομη μετάβαση από το ψυχρό διάστημα που προηγήθηκε σε συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
14:07 Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ξέπλυμα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ