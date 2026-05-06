Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης

Αφρικανική σκόνη και ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες διαμορφώνουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με το φαινόμενο να απλώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα και τη νέα θερμή εισβολή να ανεβάζει αισθητά τον υδράργυρο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η μεταφορά ερημικής σκόνης αναμένεται να επηρεάζει την Ελλάδα και την Παρασκευή 8 Μαΐου, ενώ η ένταση του θερμού επεισοδίου θα γίνει πιο αισθητή από το Σαββατοκύριακο και μετά.

Το meteo.gr έχει ήδη ενεργοποιήσει το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης, μέσω του οποίου παρουσιάζονται καθημερινά οι προγνώσεις για τη συγκέντρωση σκόνης πάνω από τη χώρα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες. Η νέα αυτή υπηρεσία στηρίζεται σε δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος Copernicus και στο μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το 2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η αφρικανική σκόνη δεν περιορίζεται σε μια αποσπασματική μεταφορά, αλλά εμφανίζεται ως εκτεταμένο επεισόδιο που θα καλύψει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, στοιχείο που συνήθως συνοδεύει τέτοιες μεταφορές όταν συνδυάζονται με νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία μπαίνει σε τροχιά ανόδου. Τα πρώτα 27άρια και 28άρια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ενώ η εικόνα αλλάζει αισθητά από το Σάββατο και μετά. Η πρόγνωση που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 κάνει λόγο για σταδιακή αλλά έντονη άνοδο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς την Κυριακή, τους 31 τη Δευτέρα, τους 32 την Τρίτη και ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη.

Στο επίκεντρο αυτού του θερμού επεισοδίου αναμένεται να βρεθεί η Αττικοβοιωτία, όπου οι συνθήκες θα είναι πιο βαριές, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές και στα σημεία με περιορισμένο αερισμό. Οι επίσημες προγνώσεις του meteo για την Αθήνα δείχνουν ήδη τι ακολουθεί, με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 31 βαθμούς στις αρχές της νέας εβδομάδας σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η Κρήτη παραμένει μία από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τέτοιου τύπου επεισόδια, κάτι που αποτυπώνεται και στη λειτουργία των σταθμών παρακολούθησης ποιότητας αέρα στο Ρέθυμνο και στο Άδελε, όπου καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι συγκεντρώσεις PM10 για τις τελευταίες 48 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να έχουν πιο άμεση εικόνα για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από τη σκόνη.

Το νέο κύμα ζέστης, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Μετά την κορύφωσή του στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν και να επανέλθουν σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι τότε, όμως, η χώρα θα κινηθεί σε ένα σκηνικό με αποπνικτική σκόνη στην ατμόσφαιρα και έντονη ζέστη, σε μια απότομη μετάβαση από το ψυχρό διάστημα που προηγήθηκε σε συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο αρχές καλοκαιριού.

