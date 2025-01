Χαμάς: Απελευθέρωσε την Ισραηλινή στρατιώτη Αγκάμ Μπέργκερ που κρατούσε όμηρο ΒΙΝΤΕΟ

H Χαμάς απελευθέρωσε το πρωί της Πέμπτης την Ισραηλινή στρατιώτη Αγκάμ Μπέργκερ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομήρων με το Ισραήλ.

Μέλη της Χαμάς συνόδεψαν την 20χρονη στρατιώτη σε εξέδρα στην Τζαμπάλια του βόρειου τμήματος του Παλαιστινιακού θυλάκου και αφού υπεγράφησαν τα σχετικά έγγραφα, την παρέδωσαν σε μέλη του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

The moment Agam Berger is released and is paraded on stage in a fake IDF uniform while surrounded by terror groups.

Agam was kidnapped in her pyjamas. Don’t fall for Hamas propaganda. pic.twitter.com/Pow1CNcjec

— Creative Community for Peace (@CCFPeace) January 30, 2025