Χαμάς: Εκτόξευσε ρουκέτες με στόχο το Τελ Αβίβ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί σε περιοχές του Τελ Αβίβ και της Χολόν για εκτόξευση ρουκετών, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Λίγα λεπτά μετά τον συναγερμό, ανήμερα του ενός έτους από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, την ευθύνη για την αποστολή των ρουκετών ανέλαβε η Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

• Confrontation Line — Misgav Am, Margaliot • Shfela (Lowlands) — Kfar Chabad, Rishon LeZion – West • Dan — Holon Population: 485,000 pic.twitter.com/4WTFdcQkdI

Την ίδια ώρα διεξάγεται έρευνα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) για το πώς πύραυλοι που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ, χτύπησαν στη Χάιφα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το protothema, αυτό που ερευνάται είναι πώς οι πύραυλοι διέφυγαν του αντιπυραυλικού συστήματος του Ισραήλ με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να τραυματιστούν και κτήρια να υποστούν φθορές.

JUST IN:

🇱🇧🇮🇱Hezbollah began using really serious rockets.

A huge crater after a rocket fell on a street in Haifa. pic.twitter.com/0m7Oa2Tlog

— Megatron (@Megatron_ron) October 6, 2024