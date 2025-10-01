Χαμάς: «Καταστροφή τόσο η αποδοχή όσο και η απόρριψη του σχεδίου Τραμπ»

01 Οκτ. 2025 15:14
Pelop News

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, μελετά για τρίτη μέρα η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στην παλαιστινιακή οργάνωση.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Χαμάς έχει περιθώριο «τρεις ή τέσσερις μέρες» να δώσει απάντηση στις προτάσεις του (με τις οποίες έχουν συνταχθεί το Ισραήλ, μουσουλμανικές χώρες, η Ευρώπη και η Ρωσία), προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ο Νετανιάχου θα μπορέσει προχωρήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή της οργάνωσης.

«Δύο καταστροφικές επιλογές»

Αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις της Χαμάς με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις στη Λωρίδα της Γάζας περιέγραψε το δίλημμα με δραματικούς όρους: «Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του είναι επίσης καταστροφή. Υπάρχουν μόνο πικρές επιλογές εδώ, καθώς πρόκειται για ένα σχέδιο του Νετανιάχου, που απλώς εκφράστηκε από τον Τραμπ».

Στόχος ο τερματισμός του πολέμου

Παρά τις σκληρές τοποθετήσεις, ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η Χαμάς επιθυμεί να δοθεί τέλος στον πόλεμο. «Η Χαμάς είναι πρόθυμη να βάλει τέλος στη γενοκτονία και θα απαντήσει με τον τρόπο που υπηρετεί τα ανώτερα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», σημείωσε.

Πού θέλει βελτιώσεις του σχεδίου η Χαμάς

Η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Διαπραγματευτές της ισλαμιστικής οργάνωσης είχαν χθες συζητήσεις στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, με Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές και Τούρκους αξιωματούχους, δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, προσθέτοντας ότι η Χαμάς έχει ανάγκη «δύο ή τρεις ημέρες το πολύ» για να δώσει την απάντησή της.

Το σχέδιο του Τραμπ, που εγκρίθηκε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προβλέπει κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Αλλά η Χαμάς «θέλει να τροποποιηθούν ορισμένα σημεία όπως αυτό για τον αφοπλισμό και την απέλαση στελεχών της Χαμάς» από τον θύλακα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν θα υπάρχουν άλλες δολοφονίες εντός ή εκτός του θύλακα, πρόσθεσε. Η Χαμάς είναι επίσης σε επαφή «με άλλες περιφερειακές και αραβικές πλευρές», δήλωσε η πηγή, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Άλλη πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «υπάρχουν δύο γνώμες εντός της Χαμάς» αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο.

«Η πρώτη θέλει την άνευ όρων αποδοχή, διότι η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο των εγγυήσεων που δίδονται από τον Τραμπ, με μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε η πηγή.

«Η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις … Προτιμά μια υπό όρους αποδοχή, συνοδευόμενη από διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των κινημάτων αντίστασης», δήλωσε η πηγή. «Η Χαμάς και τα κινήματα θέλουν άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά όχι με τίμημα ένα συμβιβασμό στις θεμελιώδεις εθνικές αρχές», πρόσθεσε η πηγή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμα κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για το σχέδιο του Τραμπ. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες μαχητών στη Γάζα έχουν απορρίψει το σχέδιο, μεταξύ των οποίων δύο που είναι σύμμαχοι της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα δώσει διεθνή νομιμότητα στον ισραηλινό έλεγχο στη Γάζα.

 
