Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας»

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε απόψε (09.10.2025) ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά

Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας»
09 Οκτ. 2025 21:44
Pelop News

Με ξεκάθαρη δήλωσή του ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, κήρυξε το τέλος του πολέμου και μόνιμη εκεχειρία. Είπε ακόμη ότι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο θα είναι ανοιχτό και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Πανηγύρια από Τραμπ για Γάζα: «Οι όμηροι θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα ανοικοδομηθεί»

Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ Χάγια, ανακοίνωσε απόψε (09.10.2025) ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.

«Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου σήμερα και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας», είπε ο αλ Χάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε. Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.

Ο αλ-Χάγια επίσης «ευλόγησε τους μάρτυρες» Γιαχία Σινβάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, Σαλέχ αλ-Αρούρι και Ισμαήλ Χανίγιε, οι οποίοι εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από το Ισραήλ.

Τέλος, είπε ότι η Χαμάς έλαβε εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει οριστικά.

«Αντιμετωπίσαμε το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ με υψηλή υπευθυνότητα και δώσαμε μια απάντηση που υπηρετεί τον λαό μας και αποτρέπει περαιτέρω αιματοχυσία. Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει οριστικά», δήλωσε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Τέξας: Ακυρώθηκε η θανατική ποινή σε αυτιστικό άνδρα για τη δολοφονία της κόρης του
22:49 Στα μαύρα η Κυψέλη Αγρινίου για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μπέλλου
22:46 Αποθέωση από τους GM του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
22:35 Στην Υεμένη παραμένουν οι Χούθι σε εγρήγορση έως ότου τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς
22:28 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ για τα 4.600.000 ευρώ
22:23 Συνδικάτο Οικοδόμων: Καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να είναι σε απεργιακή ετοιμότητα
22:15 Πάτρα: Πράξη σεβασμού και προσφορά ζωής, 63 φιάλες αίμα από το Αθλητικό Κίνημα, ΦΩΤΟ
22:05 Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν έχω άποψη για τη λύση δυο κρατών, θα δεχθώ ό,τι συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς»»
21:56 Ο φόβος της Νορβηγίας για αντίποινα εάν δεν δώσει Νόμπελ στον Τραμπ
21:44 Χαμάς: «Κηρύσσουμε το τέλος του πολέμου και την έναρξη της μόνιμης εκεχειρίας»
21:41 Αχαΐα: Περίεργη εξαφάνιση του 49χρονου Ίλι Ζορμπάι, ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
21:29 Υπόθεση Καλογήρου με νέα ευρήματα φωτιά! Προθανάτια η τομή στο κομμένο δάκτυλο και στο υοειδές οστό του;
21:22 Μεσαρά της Κρήτης: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία
21:11 Φοινικούντα: Τα δεδομένα από τη διαθήκη που ανοίγει του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
21:02 «Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, το βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη
20:54 «Δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»! Η κατάθεσης της Αθανασίας Ρέππα, διευθύντριας τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού
20:45 Τι σημαίνει το «όχι» της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στη Γάζα
20:35 Τσιάρας: «Το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών»
20:19 Τραγωδία, πνίγηκε ο 71χρονος πατέρας, σώθηκε ο 48χρονος γιος
20:07 Μετάδοση του παιχνιδιού Έσπερος Καλλιθέας-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ