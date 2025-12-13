Χαμάς: Νεκρός ο κορυφαίος διοικητής της έπειτα από ισραηλινή επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ, κορυφαίος διοικητής της Χαμάς, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας σήμερα (13/12/2025) το απόγευμα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

