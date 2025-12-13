Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ

Συμπεριλήφθηκαν στους 123 ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Άλες Μπιαλιάτσκι, και η ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης Μαρία Καλεσνίκαβα

13 Δεκ. 2025 16:31
Pelop News

Στη Λευκορωσία ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο απελευθέρωσε 123 κρατούμενους το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης, Άλες Μπιαλιάτσκι, και της ηγετικής φυσιογνωμίας της αντιπολίτευσης Μαρία Καλεσνίκαβα, μετά από δύο ημέρες συνομιλιών με έναν απεσταλμένο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ΗΠΑ.

Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος

Όπως αναφέρει το Reuters, σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ συμφώνησαν να άρουν τις κυρώσεις κατά του καλίου της Λευκορωσίας. Το κάλιο είναι βασικό συστατικό των λιπασμάτων και το πρώην σοβιετικό κράτος είναι κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός.

Η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Λουκασένκο
Η απελευθέρωση κρατουμένων ήταν μακράν η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Λουκασένκο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε συνομιλίες φέτος με τον βετεράνο αυταρχικό ηγέτη, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δυτικές κυβερνήσεις τον είχαν προηγουμένως αποφύγει λόγω της καταστολής της διαφωνίας και της υποστήριξής του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπιαλιάτσκι, συν-νικητής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 2022, είναι ένας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αγωνίστηκε για χρόνια για τους πολιτικούς κρατούμενους πριν γίνει και ο ίδιος ένας. Βρισκόταν στη φυλακή από τον Ιούλιο του 2021.

Επίσης, αφέθηκαν ελεύθεροι η Μαρία Καλεσνίκαβα, ηγέτης μαζικών διαμαρτυριών κατά του Λουκασένκο το 2020, και ο Βίκταρ Μπαμπαρίκα, ο οποίος συνελήφθη εκείνο το έτος ενώ ετοιμαζόταν να θέσει υποψηφιότητα εναντίον του προέδρου στις εκλογές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η συνεργασία με τον Λουκασένκο αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να απομακρυνθεί από την επιρροή του Πούτιν, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό – μια προσπάθεια που η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, μέχρι τώρα, έβλεπε με ακραίο σκεπτικισμό.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Τζον Κόουλ, είχε δηλώσει νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Μινσκ: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου Τραμπ, εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα άρουμε τις κυρώσεις για το κάλιο».

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν ευρείες κυρώσεις στη Λευκορωσία αφότου το Μινσκ ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή των διαδηλωτών μετά από τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2020, φυλακίζοντας σχεδόν όλους τους αντιπάλους του Λουκασένκο που δεν διέφυγαν στο εξωτερικό.

Οι κυρώσεις έγιναν αυστηρότερες αφότου ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Λευκορωσία να χρησιμεύσει ως ορμητήριο για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

