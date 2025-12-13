Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη Neckarauer Straße του Μάνχαϊμ, όταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση μέσα σε κατοικημένη περιοχή, περνώντας ανάμεσα από σταθμευμένα οχήματα πριν ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Mannheimer Morgen, το αεροσκάφος υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές κατά την πτώση του, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί πεζών ή άλλων διερχομένων.

Στο μικρό αεροπλάνο επέβαιναν τρία άτομα: ο 23χρονος πιλότος, ένας 37χρονος άνδρας και η 23χρονη σύντροφος του πιλότου. Ο νεαρός κυβερνήτης τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι δύο συνεπιβάτες του υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, και οι τρεις κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από την κατεστραμμένη άτρακτο και μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν το αεροπλάνο σχεδόν διαλυμένο, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ομάδες διάσωσης, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και εργάστηκαν για την ασφάλεια του χώρου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στον κινητήρα ως αιτία της αναγκαστικής προσγείωσης, χωρίς ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Η ζημιά στο αεροσκάφος υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ, ενώ το αεροπλάνο ρυμουλκήθηκε από το οδόστρωμα.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της συντριβής και να αποσαφηνιστεί κατά πόσο προηγήθηκε τεχνική εμπλοκή ή ανθρώπινο σφάλμα.

