Χαμάς: Πρόσφερε σακούλες με «δώρα» στις 3 ομήρους που απελευθέρωσε ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Χάρτινες σακούλες με το έμβλημα της Χαμάς έδωσε η οργάνωση στις 3 ομήρους πριν τις παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό.

Στις εικόνες φαίνονται οι 24χρονη Ρόμι Γκόνεν, η 28χρονη Έμιλι Νταμαρί και η 31χρονη Ντορόν Στάινμπρεχερ, οι οποίες απελευθερώθηκαν και βρίσκονται στο Ισραήλ, να κρατούν ένα «πιστοποιητικό» απελευθέρωσης, το οποίο τους έδωσε η Χαμάς.

Παράλληλα η Χαμάς τους έδωσε και τρεις σακούλες οι οποίες περιείχαν φωτογραφίες τους από την αιχμαλωσία στην Γάζα και μία φωτογραφία της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Επιπλέον η οργάνωση έδωσε στην δημοσιότητα και ένα προπαγανδιστικό βίντεο με την απελευθέρωση των ομήρων στο οποίο φαίνεται πλήθος Παλαιστινίων να έχει συγκεντρωθεί για την μεταφορά των ομήρων.

Οι μαχητές της Χαμάς προσπαθούν να κρατήσουν μακριά το πλήθος και όταν δεν τα καταφέρνουν ανοίγουν έναν διάδρομο για να περάσουν οι όμηροι από το δικό τους βανάκι στο φορτηγάκι του Ερυθρού Σταυρού. Ένας από τους μαχητές υπέγραψε και τα έγγραφα του Ερυθρού Σταυρού για την παράδοση των ομήρων.

Hamas releases a propaganda video showing the release of hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher from captivity in the Gaza Strip earlier today.

The video shows Hamas operatives giving the hostages "gift bags" before they were freed. The bags reportedly… pic.twitter.com/wWzqMzUQHL

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 19, 2025