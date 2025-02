Χαμάς: Θα ελευθερώσει τρεις άντρες ομήρους το Σάββατο ΦΩΤΟ

Οι παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις θα απελευθερώσουν αύριο Σάββατο τρεις ομήρους, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας που έχουν συνάψει με το Ισραήλ, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.

Μεταξύ των ομήρων που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι αύριο είναι ο Αμερικανοϊσραηλινός Σαγκί Ντέκελ- Χεν.

Hamas releases the names of the 3 Israeli 🇮🇱 captives to be released from Gaza 🇵🇸 tomorrow on Saturday

Russian 🇷🇺 Israeli (Sasha) Alexander Trufanov

American 🇺🇸 Israeli Sagui Dekel-Chen

Argentinian 🇦🇷 Israeli Yair Horn

