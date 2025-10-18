Χαμάς: Θα επιστρέψει τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων

Όπως γνωστοποιήθηκε και σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς στη Γάζα, θα παραδώσουν στις 22.00 το βράδυ του Σαββάτου (18.10.2025) τις σορούς δύο ομήρων του Ισραήλ, «των οποίων τα λείψανα βρέθηκαν σήμερα στη Γάζα».

ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Η παράδοση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη παρά τις διεθνείς προσπάθειες για τη διατήρησή της.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, που συνδέει την Αίγυπτο με τη Γάζα, «θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας». Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας και καθυστερεί την επιστροφή των σορών των ομήρων.

Η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε, ωστόσο, ανακοινώσει νωρίτερα ότι το συνοριακό πέρασμα, το οποίο παραμένει κλειστό από τον Μάιο του 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα (20.10.2025), εξέλιξη που προκάλεσε την οργή του Τελ Αβίβ.

Το πέρασμα της Ράφα θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, ιατροφαρμακευτικού υλικού και εφοδίων που είναι απαραίτητα για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η παρατεταμένη του διακοπή δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις στήριξης του παλαιστινιακού πληθυσμού, που έχει ήδη πληγεί από μήνες αποκλεισμού και καταστροφών.

Σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ, η Χαμάς «δεν έχει τηρήσει τους όρους της εκεχειρίας» και εξακολουθεί να αδυνατεί να διασφαλίσει την ασφάλεια στο έδαφος, γεγονός που, σύμφωνα με το Ισραήλ, δικαιολογεί τη συνέχιση του κλεισίματος του συνοριακού περάσματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



