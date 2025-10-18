ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Χαμός και μεγάλες διαδηλώσεις

ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18 Οκτ. 2025 20:32
Pelop News

Στις ΗΠΑ μεγάλες διαδηλώσεις σήμερα (18/10/2025) κατά του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της ημέρας κινητοποιήσεων που ήδη καταδικάζεται από την αμερικανική δεξιά ως έκφραση «μίσους κατά της Αμερικής».

Με κεντρικό σύνθημα «No Kings» (Όχι στους βασιλιάδες), εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώνουν σε όλες τις ΗΠΑ για να καταγγείλουν την αυταρχική άσκηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας «αγαπάμε τη χώρα μας, δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ».

ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

«Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους», η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.


Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου…ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου περνά το σαββατοκύριακο.

Στα μέσα του Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την οργάνωση-ομπρέλα «No Kings», που εκπροσωπεί περί τις 300 οργανώσεις, είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Διαδηλωτές κοντά στο κτίριο του Καπιτωλίου φωνάζουν «Όχι βασιλιάδες» ενάντια στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ
Διαδηλωτές κοντά στο κτίριο του Καπιτωλίου φωνάζουν «Όχι βασιλιάδες» ενάντια στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Leah Millis
Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα». Ο αντιπρόσωπος της Μινεζότα, Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Μην επιτρέψετε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν και να σας φιμώσουν», απάντησε ο επικεφαλής των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος, Τσακ Σούμερ καλώντας τους Αμερικανούς «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» με μήνυμά του στο Χ. Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε και η ηττημένη προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο σταρ του Χόλιγουντ, Ρόμπερτ ντε Νίρο.
