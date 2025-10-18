Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον: «Ασπίδα» για τις ανιψιές του Βεατρίκη και Ευγενία

Μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου και τη σύνδεσή του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν, ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να θέσει σε αναστολή τους τίτλους του αδελφού του και της Σάρα Φέργκιουσον, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως οι κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία, θα παραμείνουν ανεπηρέαστες, καθώς σκοπεύει να τις προστατεύσει προσωπικά.

18 Οκτ. 2025 18:48
Η βρετανική βασιλική οικογένεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να προχωρήσει σε μια συμβολική αλλά ηχηρή κίνηση: ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τους τίτλους τους, μετά τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Κάρολος θέλησε με αυτή την απόφαση να αποστασιοποιήσει τη μοναρχία από οποιαδήποτε σκιά, αλλά και να προστατεύσει τις δύο ανιψιές του, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, οι οποίες διατηρούν κανονικά τους τίτλους τους ως εγγονές της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ.

Πηγές του Παλατιού αναφέρουν ότι ο βασιλιάς «δεν θα ήθελε να υπογράψει τίποτα που θα έθετε σε κίνδυνο τις κόρες του Άντριου». Έτσι, οι τίτλοι του αδελφού του και της Σάρα Φέργκιουσον δεν αφαιρέθηκαν οριστικά, αλλά τέθηκαν σε αναστολή, ώστε να μην επηρεαστεί θεσμικά η επόμενη γενιά.

«Ο Κάρολος έχει βαθιά στοργή και σεβασμό για τη Βεατρίκη και την Ευγενία», σημειώνει το δημοσίευμα, υπογραμμίζοντας πως ο βασιλιάς επιθυμεί να τις κρατήσει μακριά από το σκάνδαλο που συνεχίζει να επισκιάζει τον πατέρα τους.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεγαλοπρεπή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ, γεγονός που επιβεβαιώνει πως ο Κάρολος επιχειρεί να ενισχύσει τη διεθνή εικόνα του Στέμματος και να επαναφέρει τη βρετανική μοναρχία σε τροχιά σταθερότητας και κύρους.
