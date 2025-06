Χαμενεΐ σε ΗΠΑ: «Δεν θα γονατίσουμε, παραλογισμός να περιμένετε την υποταγή μας»

Στην Τεχεράνη σήμερα (28.6.2025) οι δρόμοι κατακλύστηκαν από δεκάδες χιλιάδες πολίτες, καθώς έγιναν οι κρατικές κηδείες όσων πυρηνικών επιστημόνων και στρατιωτικών αξιωματούχων σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε ολόκληρο το Ιράν.

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ φάνηκε αμετάκλητος ως προς τη στάση της χώρας του απέναντι στις πιέσεις της Ουάσινγκτον. Με ανάρτησή του στα social media ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να παραδοθεί και πως οι ΗΠΑ διέπραξαν τη μεγαλύτερη προσβολή κατά τους ιρανικού έθνους.

«Ο ιρανικός λαός είναι ένα σπουδαίο έθνος και το Ιράν είναι μια ισχυρή και απέραντη χώρα με βαθύ πολιτισμό. Ο πολιτιστικός και πολιτισμικός μας πλούτος ξεπερνά εκατοντάδες φορές αυτόν που κατέχει η Αμερική και οι όμοιοί της. Είναι ανάμεσα στις παραλογισμούς που προκαλούν τον χλευασμό των σοφών και των σοφών να περιμένουν το Ιράν να παραδοθεί σε ένα άλλο κράτος», ανέφερε.

«Ευχαριστώ» στους πολίτες που βρέθηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης για τις κρατικές κηδείες, είπε με ανάρτηση στο Twitter ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο πρόεδρος του Ιράν ανέφερε πως είναι τιμή του να υπηρετεί το «ελεύθερο έθνος του Ιράν» και αποκάλεσε τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ως «μάρτυρες».

«Σας ευχαριστώ ειλικρινά, αγαπημένε λαέ. Με αγάπη αποχαιρετήσατε τους μάρτυρες και η φωνή της ενότητάς μας ακούστηκε σε όλον τον κόσμο. Το να υπηρετώ ένα τέτοιο ελεύθερο έθνος είναι η τιμή της ζωής μου», είπε συγκεκριμένα.

Παρά τις φήμες πως ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Καανί σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ο ίδιος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον πόλεμο των 12 ημερών.

Ο Καανί, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ, εμφανίστηκε μεταξύ του πλήθους στην Τεχεράνη και μίλησε σε κάμερα δηλώνοντας:

«Μέχρι τώρα ήμασταν επιτυχημένοι και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να προχωράμε το ίδιο».

Iran’s Quds Force commander Esmail Qaani:

“We have been successful so far, and from now on, we will continue to move forward with success.”

