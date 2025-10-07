Χαμός σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη: Συμπλοκή νεαρών μετά την ταινία ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε κινηματογραφική αίθουσα στου Ρέντη, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε καυγά με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αμέσως μετά το τέλος της προβολής ταινίας.

Χαμός σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη: Συμπλοκή νεαρών μετά την ταινία ΒΙΝΤΕΟ
07 Οκτ. 2025 11:29
Pelop News

Ένταση και επεισόδιο σημειώθηκαν μέσα σε αίθουσα κινηματογράφου στου Ρέντη, όταν ομάδες ατόμων πιάστηκαν στα χέρια μετά το τέλος προβολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η συμπλοκή ξέσπασε λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, όταν ομάδα νεαρών συγκρούστηκε με θεατές μεγαλύτερης ηλικίας. Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι νεαροί φέρονται να προκαλούσαν φασαρία καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους θεατές.

Όταν η ταινία τελείωσε, η ένταση κορυφώθηκε. Περισσότερα από δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε καυγά, με κάποιους πιο ψύχραιμους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα παρευρισκομένων, προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
12:00 Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Αχαΐα
11:56 Ο Καραγκιόζης υποδέχεται τους φοιτητές: Το Πατρινό Καρναβάλι στο “Welcome to UP 2025”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ