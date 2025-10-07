Χαμός σε αίθουσα σινεμά στου Ρέντη: Συμπλοκή νεαρών μετά την ταινία ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση και επεισόδιο σημειώθηκαν μέσα σε αίθουσα κινηματογράφου στου Ρέντη, όταν ομάδες ατόμων πιάστηκαν στα χέρια μετά το τέλος προβολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η συμπλοκή ξέσπασε λίγο μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, όταν ομάδα νεαρών συγκρούστηκε με θεατές μεγαλύτερης ηλικίας. Μάρτυρες αναφέρουν ότι οι νεαροί φέρονται να προκαλούσαν φασαρία καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους θεατές.

Όταν η ταινία τελείωσε, η ένταση κορυφώθηκε. Περισσότερα από δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε καυγά, με κάποιους πιο ψύχραιμους να προσπαθούν να τους χωρίσουν.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα παρευρισκομένων, προκάλεσε αναστάτωση στην αίθουσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή προσαγωγές.





