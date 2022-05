Χαμός στο αεροδρόμιο των Χανίων: Μεθυσμένος Βρετανός έδειρε τον πιλότο και συνεπιβάτες της πτήσης – BINTEO

Βρετανός τουρίστας τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» σε πτήση Λονδίνο-Χανιά, ευτυχώς όχι ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης σε πτήση της Wizz Air, όταν ο Βρετανός άρχισε να ξυλοκοπεί άλλους επιβάτες, λίγο μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο των Χανίων.

Ο 30χρονος μαζί με έναν φίλο του, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν κακή συμπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, ενώ μάλλον ήταν μεθυσμένοι. Δεν δίσταζαν, μάλιστα, να ανάψουν τσιγάρο και μέσα στο αεροπλάνο. Όταν ενημερώθηκαν ότι θα οδηγηθούν στο αστυνομικό τμήμα, τότε άρχισαν να χτυπάνε όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Στο σημείο έφτασε κι ο πιλότος, ο οποίος προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, χωρίς επιτυχία, αφού οι νεαροί δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν κι αυτόν!

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1

— Alice Minter (@Minter_Al) May 11, 2022