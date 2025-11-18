Champions League: Στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ – Ολυμπιακός

Η Καϊράτ είχε ζητήσει η ίδια την αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατούν εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι

Champions League: Στην Αστάνα η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός
18 Νοέ. 2025 14:33
Pelop News

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η UEFA, ο αγώνας της Καϊράτ Αλμάτι με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, που έχει οριστεί για τις 9 Δεκεμβρίου στις 17:30, θα διεξαχθεί στην Αστάνα.

Η Καϊράτ είχε ζητήσει η ίδια την αλλαγή της έδρας λόγω των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατούν εκείνη την περίοδο στο Αλμάτι, προτείνοντας τη διεξαγωγή της αναμέτρησης στην Astana Arena η οποία διαθέτει τεχνητό χλοοτάπητα και αναδιπλούμενη οροφή και είναι χωρητικότητας 30.000 θεατών.

Το αίτημα έγινε δεκτό από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και ως εκ τούτου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λίγο πιο… εύκολο ταξίδι στο Καζακστάν.

