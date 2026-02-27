Champions League: Τιτανομαχία Ρεάλ-Σίτι στους «16»

Τιτανομαχία ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε η κληρωτίδα της φάσης των «16» του Champions League.

Ο Ράκιτιτς έβγαλε το εν λόγω ζευγάρι, το οποίο είναι αναμφίβολα το μεγαλύτερο που προέκυψε στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σίγουρα, μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει σε όλα τα ζευγάρια, ενώ τα περισσότερα είναι αμφίρροπα.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο/Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ

Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου

Λεβερκούζεν-Άρσεναλ

