Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ

η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει εκ νέου ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στα πλέι-οφ του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα, στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24 ή 25/2) στην «Μπάι Αρένα».

Θυμίζουμε πως αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθουν στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs:

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

Καραμπάχ – Νιουκάστλ

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



