Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24 ή 25/2) στην «Μπάι Αρένα».

30 Ιαν. 2026 13:44
Pelop News

η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει εκ νέου ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στα πλέι-οφ του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα, στη Νιόν της Ελβετίας.

Θυμίζουμε πως αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθουν στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs:
Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Καραμπάχ – Νιουκάστλ
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

