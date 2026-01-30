Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24 ή 25/2) στην «Μπάι Αρένα».
η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αντιμετωπίσει εκ νέου ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά στα πλέι-οφ του Champions League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα, στη Νιόν της Ελβετίας.
Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν πριν δέκα ημέρες (20/1) στο Φάληρο, για την 7η αγωνιστική της League Phase, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν 2-0. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24 ή 25/2) στην «Μπάι Αρένα».
Θυμίζουμε πως αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθουν στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs:
Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Καραμπάχ – Νιουκάστλ
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπορούσια Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News