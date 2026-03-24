Χανιά: 14χρονος κατηγορείται ότι τρομοκρατούσε μαθητές με απειλές, λεπίδες και βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά υπόθεση bullying σε Γυμνάσιο της περιοχής, καθώς οι καταγγελίες σε βάρος 14χρονου μαθητή περιγράφουν μια κατάσταση συστηματικού εκφοβισμού σε βάρος άλλων παιδιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος φέρεται να ασκούσε επανειλημμένα σωματική και ψυχολογική βία σε συμμαθητές του, στοχοποιώντας κυρίως μικρότερους μαθητές. Οι μαρτυρίες που έφτασαν στις αρχές αναφέρουν ότι εξύβριζε, απειλούσε και εξανάγκαζε παιδιά σε ανάρμοστες πράξεις, χρησιμοποιώντας ως μέσο φόβου αιχμηρά αντικείμενα, όπως στιλέτα και λεπίδες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες μαθητών, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την αστυνομική έρευνα. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλεται ακόμη ότι ο 14χρονος κατέγραφε περιστατικά σε βίντεο και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε ως εργαλείο πίεσης, απειλώντας ακόμη και με δημοσιοποίησή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να απαιτούσε από τα παιδιά να του δίνουν χρήματα, ακόμη και το χαρτζιλίκι τους, εκμεταλλευόμενος τον φόβο που είχε προκαλέσει, είτε με την απειλή σωματικής βλάβης είτε με την πιθανότητα να βγουν προς τα έξω τα βίντεο.

Μετά την κινητοποίηση των αρχών, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια τύπου «πεταλούδα». Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 17χρονος αδελφός του, μαθητής λυκείου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας των δύο ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 17χρονος αδελφός και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση έρχεται να φωτίσει ξανά, με τον πιο σκληρό τρόπο, το πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ειδικά όταν ο εκφοβισμός ξεφεύγει από τις λεκτικές επιθέσεις και παίρνει χαρακτηριστικά συστηματικής τρομοκράτησης.

