Χανιά: 14χρονος κατηγορείται ότι τρομοκρατούσε μαθητές με απειλές, λεπίδες και βίντεο

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει υπόθεση σχολικού εκφοβισμού σε Γυμνάσιο στα Χανιά, με έναν 14χρονο να κατηγορείται ότι τρομοκρατούσε συμμαθητές του με απειλές, βία και βίντεο. Η υπόθεση οδήγησε σε συλλήψεις, έρευνα στο σπίτι της οικογένειας και κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων.

24 Μαρ. 2026 13:38
Pelop News

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά υπόθεση bullying σε Γυμνάσιο της περιοχής, καθώς οι καταγγελίες σε βάρος 14χρονου μαθητή περιγράφουν μια κατάσταση συστηματικού εκφοβισμού σε βάρος άλλων παιδιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ανήλικος φέρεται να ασκούσε επανειλημμένα σωματική και ψυχολογική βία σε συμμαθητές του, στοχοποιώντας κυρίως μικρότερους μαθητές. Οι μαρτυρίες που έφτασαν στις αρχές αναφέρουν ότι εξύβριζε, απειλούσε και εξανάγκαζε παιδιά σε ανάρμοστες πράξεις, χρησιμοποιώντας ως μέσο φόβου αιχμηρά αντικείμενα, όπως στιλέτα και λεπίδες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελίες μαθητών, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την αστυνομική έρευνα. Στο ίδιο πλαίσιο, καταγγέλλεται ακόμη ότι ο 14χρονος κατέγραφε περιστατικά σε βίντεο και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε ως εργαλείο πίεσης, απειλώντας ακόμη και με δημοσιοποίησή τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να απαιτούσε από τα παιδιά να του δίνουν χρήματα, ακόμη και το χαρτζιλίκι τους, εκμεταλλευόμενος τον φόβο που είχε προκαλέσει, είτε με την απειλή σωματικής βλάβης είτε με την πιθανότητα να βγουν προς τα έξω τα βίντεο.

Μετά την κινητοποίηση των αρχών, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια τύπου «πεταλούδα». Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 17χρονος αδελφός του, μαθητής λυκείου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας των δύο ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Ο 17χρονος αδελφός και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η υπόθεση έρχεται να φωτίσει ξανά, με τον πιο σκληρό τρόπο, το πρόβλημα της βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ειδικά όταν ο εκφοβισμός ξεφεύγει από τις λεκτικές επιθέσεις και παίρνει χαρακτηριστικά συστηματικής τρομοκράτησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ