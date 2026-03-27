Χανιά: Απόπειρα αυτοκτονίας στα κρατητήρια – Στο νοσοκομείο 30χρονος μετά την έγκαιρη παρέμβαση αστυνομικών

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου ένας 30χρονος Αιγύπτιος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας τμήμα από σεντόνι. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο άνδρας βρισκόταν υπό κράτηση λίγο μετά την αποφυλάκισή του, ενώ εξεταζόταν το πλαίσιο της διοικητικής απέλασής του.

Οι κινήσεις του έγιναν εγκαίρως αντιληπτές από αστυνομικό, ο οποίος, με τη συνδρομή συναδέλφων του, παρενέβη άμεσα και απέτρεψε τον κίνδυνο. Η έγκαιρη κινητοποίηση αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς ο 30χρονος απομακρύνθηκε εγκαίρως από το σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική. Μέχρι στιγμής, αυτό είναι το βασικό νεότερο στοιχείο που έχει γίνει γνωστό για την κατάστασή του μετά το περιστατικό.

