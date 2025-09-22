Χανιά: Ασφυκτικός θάνατος για το 2,5 μηνών βρέφος – Συνελήφθησαν οι γονείς

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στις Καλύβες του Αποκόρωνα Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 10, όταν οι γονείς του παιδιού πήγαν να το ξυπνήσουν και διαπίστωσαν σοκαρισμένοι ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Τραγωδία στα Χανιά: Βρέφος 2,5 μηνών βρέθηκε νεκρό στο κρεβατάκι του

Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή, ο θάνατος του βρέφους αποδίδεται σε ασφυκτικά αίτια, ενώ περισσότερη σαφήνεια αναμένεται να δώσει η νεκροψία–νεκροτομή και οι εργαστηριακές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων, Φιλανδικής καταγωγής, για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το ζευγάρι, που μέχρι πριν λίγες ώρες βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τη χειρότερη στιγμή της ζωής του, υπό το βάρος των κατηγοριών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



