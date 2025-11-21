Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου

Νέα μακάβρια εξέλιξη στο πολύνεκρο ναυάγιο της 11ης Νοεμβρίου, καθώς στις ακτές της Παλαιόχωρας εντοπίστηκε ακόμη ένας νεκρός. Είναι το όγδοο θύμα που ανασύρεται από τις έρευνες των Αρχών.

Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός - Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου
21 Νοέ. 2025 14:50
Pelop News

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν σήμερα το πρωί μια ακόμη σορό στην παραλία Γραμμένο της Παλαιόχωρας στα Χανιά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη φρίκη του ναυαγίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες ανοιχτά της Γαύδου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μεταναστών.

Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή για την ταυτοποίηση και τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για το όγδοο θύμα που εντοπίζεται μετά το ναυάγιο της 11ης Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε κατά την προσπάθεια διάσωσης μεταναστών, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανατράπηκε, αφήνοντας πίσω της δεκάδες αγνοούμενους και έναν συνεχιζόμενο αγώνα έρευνας.

Οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πληροφορία για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που αγνοούνται από το ναυάγιο.

