Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου

Άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν σήμερα το πρωί μια ακόμη σορό στην παραλία Γραμμένο της Παλαιόχωρας στα Χανιά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη φρίκη του ναυαγίου που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες ανοιχτά της Γαύδου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μεταναστών.

Η σορός περισυνελέγη και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή για την ταυτοποίηση και τα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, πρόκειται για το όγδοο θύμα που εντοπίζεται μετά το ναυάγιο της 11ης Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου. Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε κατά την προσπάθεια διάσωσης μεταναστών, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανατράπηκε, αφήνοντας πίσω της δεκάδες αγνοούμενους και έναν συνεχιζόμενο αγώνα έρευνας.

Οι έρευνες του Λιμενικού συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε πληροφορία για τον εντοπισμό και άλλων ανθρώπων που αγνοούνται από το ναυάγιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



