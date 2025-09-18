Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
18 Σεπ. 2025 20:19
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα (18/9/2025), στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτεταμένη φωτιά στο Κύτταρο Κ3, χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων του εργοστασίου στα Χανιά, ενώ έχει σπεύσει ήδη μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Στον συγκεκριμένο χώρο τοποθετούνται σύμμικτα απορρίμματα.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 8 οχήματα και 20 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις χωρίς ωστόσο να απειλούνται για την ώρα εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαζόμενοι.

Προσπαθούν επίσης να καλύψουν τα φλεγόμενα σκουπίδια με χώμα μέσα σε μια κόλαση φωτιάς.


Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

 

