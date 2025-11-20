Χανιά: Σορός άνδρα σε σήψη εντοπίστηκε σε παραλία στην Παλαιόχωρα

Στο Ηράκλειο συναγερμός σήμανε σήμερα (20/11/2025) το μεσημέρι όταν το Λιμενικό εντόπισε μία σορό ενός άνδρα στην παραλία Κερατίδες, στην Παλαιόχωρα της Κρήτης.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο για τις πρώτες αυτοψίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός, που βρίσκεται σε σήψη, εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται από το ναυάγιο της 12ης Νοεμβρίου, το οποίο συνέβη ανοιχτά της Γαύδου.

Η σορός μεταφέρεται για ιατροδικαστική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να διαπιστωθούν η ταυτότητα και τα αίτια θανάτου.

