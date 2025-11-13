Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση, νεκρός 48χρονος πεζός

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 48χρονος άνδρας στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στην οδό Γογονή, τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη ενώ ο πεζός διέσχιζε τον δρόμο πίσω από διερχόμενο όχημα, με τον 33χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας να μην προλαβαίνει να τον αντιληφθεί.

Ο 48χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με ελαφρά τραύματα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ίδιο νοσοκομείο.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

