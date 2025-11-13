Χανιά: Θανατηφόρα παράσυρση, νεκρός 48χρονος πεζός
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από μοτοσικλέτα τα ξημερώματα
Τραγικό τέλος βρήκε ένας 48χρονος άνδρας στα Χανιά, όταν παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στην οδό Γογονή, τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη ενώ ο πεζός διέσχιζε τον δρόμο πίσω από διερχόμενο όχημα, με τον 33χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας να μην προλαβαίνει να τον αντιληφθεί.
Ο 48χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με ελαφρά τραύματα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ίδιο νοσοκομείο.
Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
