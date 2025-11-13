Κορωπί: Ποια η κατάσταση του 22χρονου που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Ο 22χρονος που είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και προσπάθησαν να το φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

13 Νοέ. 2025 8:23
Pelop News

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γιώργος Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο 22χρονος από το Κορωπί, που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ, με αφορμή μία διαδικτυακή πρόκληση.

Ο νεαρός είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε μπέργκερ και προσπάθησαν να το φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στην προσπάθειά του να το καταπιεί ολόκληρο, ο 22χρονος έφραξε τον αεραγωγό του.

Αττική: 22χρονος κατάπιε μπέργκερ χωρίς να το μασήσει – Έφραξαν οι αεραγωγοί και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η κατάσταση της υγείας του, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 13/11/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς ο νεαρός έχει υποστεί βλάβη σε ζωτικά όργανα του, κυρίως στον εγκέφαλό του και τα νεφρά του. Έμεινε αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο.

Στο κατάστημα όπου σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν γνώριζε κάποιος τη λαβή Χάιμλιχ που ενδεχομένως να βοηθούσε στην απόφραξη του αεραγωγού.

 

