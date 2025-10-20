Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει

Το περιστατικό συνέβη στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν ένας επιβάτης ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει το τρόλεϊ εκτός στάσης. Η απαίτηση αυτή οδήγησε σε λογομαχία, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη στιγμή του καβγά το τρόλεϊ βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με δύναμη σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας υλικές ζημιές και αναστάτωση.

«Όταν έφτασα, είχε κόσμο που φώναζε στον οδηγό να τους ανοίξει, αλλά δεν άνοιγε. Το τρόλεϊ είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας σκηνές πανικού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο οδηγός είχε εγκαταλείψει τη θέση του: «Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα».

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

