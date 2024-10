Χάος στο Λίβανο: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Βηρυτό, βομβαρδισμοί σε χρηματοδότες της Χεζμπολάχ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ισραηλινός Στρατός, εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς το βράδυ της Κυριακής 20/10/2024 στον Λίβανο Στο στόχαστρο βρέθηκαν γραφεία θεσμού που κατηγορείται πως χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, ενώ σφυροκοπήθηκαν και θέσεις του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος σε όλη τη χώρα.

Από την πλευρά της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι κατέστρεψαν «εσκεμμένα» ένα «παρατηρητήριο» των κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο, επεισόδιο που προστίθεται σε σειρά συμβάντων στα οποία επλήγησαν θέσεις της – εξαιτίας της οποίας το Ισραήλ επικρίθηκε σε διεθνές επίπεδο.

✈The plane lands at the airport in #Beirut, which is burning after a massive #Israeli strike

Tonight, the IDF nicely roasted #Lebanon with an endless series of strikes🔥 pic.twitter.com/im4Fk2AoaE

— ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) October 21, 2024