Χαρ. Μπονάνος: Τιμή στον εθνικό επαναστάτη Γιαννιά

«Ο κ Δημητρόπουλος και το συμβούλιο της Δροσιάς είχαν την έμπνευση να μας υπενθυμίσουν ιστορικά δεδομένα από τους αγωνιστές της Τριταίας».

15 Μαρ. 2026 15:22
Pelop News

«Η τοπική μας ιστορία έχει αγωνιστές που την κρίσιμη ώρα έδωσαν την δική τους προσωπική μάχη για την Πατρίδα.

Σήμερα στην πλατεία Μαρούδα στο άγαλμα του Γιαννιά, τιμήσαμε τον Εθνικό μας Επαναστάτη που πέθανε με μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους για να μπορούμε εμείς να συλλογιζόμαστε ελεύθερα», τόνισε ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος και συνέχισε: «Ο κ Δημητρόπουλος και το συμβούλιο της Δροσιάς είχαν την έμπνευση να μας υπενθυμίσουν ιστορικά δεδομένα από τους αγωνιστές της Τριταίας.

Όμως δεν αρκέστηκε στην ιστορική αναφορά αλλά τίμησε και τον Μητροπολίτη μας που πέρα από τον εμπνευσμένο Θεολογικό του λόγο και την φιλανθρωπία του, μας υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία σελίδες ιστορικές της περιοχής μας που οφείλαμε όλοι μας να γνωρίζουμε.

Σε αυτή την εποχή που η μόνη σταθερά είναι η αστάθεια, η ανατροφοδότηση της ιστορικής μας μνήμης είναι η μόνη οδός για την αφύπνιση της Εθνικής μας Συνείδησης».

